Osmanelispor Başkanı'ndan Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanelispor Başkanı'ndan Birlik Mesajı

Osmanelispor Başkanı\'ndan Birlik Mesajı
05.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akın Okumuş, final maçı öncesi dostluk ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. 'Kazanan Osmaneli olacak' dedi.

Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, cumartesi günü oynanacak tarihi maç öncesi birlik beraberlik mesajı vererek, "Kazanan dostluk, kardeşlik ve Osmaneli olacak" dedi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off müsabakalarından Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor finale kalmıştı. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan 2 ilçe takımın finalde karşılamaması öncesi Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Okumuş, "İlçemizin iki güzide kulübü Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor'un karşı karşıya geleceği bu anlamlı finalin, sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil; aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve birlik beraberliğin en güzel örneği olacak. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ilimizi temsil eden Söğütspor'un küme düşmesiyle birlikte oynanacak bu final müsabakasını kazanan takım BAL'a yükselecektir. Ancak bizler için bu finalin en önemli tarafı, ilçemizin iki takımının böyle büyük bir mücadelede karşı karşıya gelmesidir. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Osmaneli olacaktır" dedi.

" Biz Osmanelispor olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz"

Tribünlerde ve sahada centilmenliğin ön planda olacağına inandıklarını vurgulayan Okumuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu karşılaşmanın en büyük kazancı; dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik ruhunun sahaya ve tribünlere yansıması olacaktır. Taraftarlarımızdan beklentimiz; takımlarını desteklerken aynı zamanda bu güzel atmosferi korumalarıdır. Sahada mücadele olacak ama bunun yanında saygı, fair-play ve kardeşlik her şeyin önünde olacaktır. Biz Osmanelispor olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. U11 yaş grubundan U18'e kadar tüm kategorilerde liglere katılarak altyapımızı güçlü tutuyor, kendi oyuncularımızı yetiştiriyoruz. Bu da kulübümüzün ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun en önemli göstergesidir."

"Tüm halkımızı bu güzel finale davet ediyoruz"

Final maçı öncesi takımlarına olan inancını dile getiren Okumuş, "Allah'ın izniyle bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek hem Osmanelispor'umuzu hem de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Tüm halkımızı bu güzel finale davet ediyor, sahada ve tribünde dostluğun kazandığı bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmanelispor Başkanı'ndan Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:52:24. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanelispor Başkanı'ndan Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.