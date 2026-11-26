Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 7. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Zonguldak temsilcisi Devrek Belediyespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a farklı yenilerek ilk mağlubiyetini alan kırmızı-yeşilli ekipte hedef 3 puan. Zorlu maç öncesi çalışmalarını Osmaneli İlçe Stadı'ndan kondisyon ve çift kale maçla devam eden Osmanelisporlu futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü.

Zorlu maç öncesi Osmanelispor 9 puanla 6'ıncı sırada haftaya girerken, Devrek Belediyespor ise, 7 puanla 8'inci sırada yer aldı.