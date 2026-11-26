Osmanelispor, Devrek Belediyespor deplasmanında 3 puan hedefiyle hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 7. haftasında Osmanelispor, deplasmanda Devrek Belediyespor'a konuk olacak. Geçen hafta lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a yenilerek ilk mağlubiyetini alan Osmanelispor, 9 puanla 6. sırada girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
PGL 6. Grup 7. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Zonguldak temsilcisi Devrek Belediyespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a farklı yenilerek ilk mağlubiyetini alan kırmızı-yeşilli ekipte hedef 3 puan. Zorlu maç öncesi çalışmalarını Osmaneli İlçe Stadı'ndan kondisyon ve çift kale maçla devam eden Osmanelisporlu futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü.
Zorlu maç öncesi Osmanelispor 9 puanla 6'ıncı sırada haftaya girerken, Devrek Belediyespor ise, 7 puanla 8'inci sırada yer aldı.
Kaynak: İHA
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