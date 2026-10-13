Osmanelispor, PGL 6. grupta ilk hafta evinde Hendekspor\'u konuk edecek

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olacak Osmanelispor'un fikstürü belli olurken, ilk maçında evinde Hendekspor'u konuk edecek.

Geçen yıl Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olan o dönemki adıyla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor'un düşmesi üzerine PGL'ye yükselene Osmanelispor'un grubu ve rakipleri belli oldu. 12 gruplu ligde 6'ncı grupta mücadele edecek olan Osmanelispor'un rakipleri Düzce temsilcisi Gölyaka Spor, Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor, Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü ve Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor, Kozlu Belediyespor yer aldı.

Osmanelispor ilk maçında evinde Hendekspor'u konuk edecek

PGL gruplarının belirlenmesinin ardından merakla beklenen fikstür çekimi de gerçekleştirildi. Çekimin tamamlanmasıyla birlikte takımların yeni sezondaki maç programları ve rakipleri belli oldu. PGL'de yeni sezon heyecanı 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Osmanelispor ilk hafta kendi evinde Hendekspor'u konuk edecek. İkinci hafta Alikahya Belediyespor'a konuk olacak Osmanelispor, 3'üncüü haftada As Akyazıspor'u konuk edecek. 4'üncü haftada Çaycumaspor'a konuk olacak Osmanelispor, 5'inci haftada Karamürselspor'u konuk edecek. 6'ncı haftada Darıca 1934 Gençlerbirliği'a 7'inci haftada Devrek Belediyespor'a deplasmanına çıkacak. Ligin 8'inci haftasında Sapancaspor'u evinde ağırlayacak olan Osmanelispor 9'uncu haftada Çayırovaspor'a konuk olacak. Ligin 10'uncu haftasında Gölyakaspor'u evinde ağırlayacak Osmanelispor ligin ilk yarısının son maçında Kozlu Belediyespor'a konuk olacak.