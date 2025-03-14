Osmangazi Belediyespor, 3'te 3 yaparak Final Grubu'na yükseldi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyespor, 3'te 3 yaparak Final Grubu'na yükseldi

Osmangazi Belediyespor, 3\'te 3 yaparak Final Grubu\'na yükseldi

Osmangazi Belediyespor, Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Bursa Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak Final Grubu'na adını yazdırdı. Başkan Erkan Aydın, takımın başarısını kutlayarak, 2. Lig'e yükselme konusunda umutlu olduklarını belirtti.

14.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:35
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Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Bursa Grubu'nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor, oynadığı 3 maçı da kazanarak adını Final Grubu'na yazdırdı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2. Lig'e yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada, takımı tribünden destekledi.

Çekirge Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda ilk olarak Mudanya Voleybol Spor Kulübü ile karşılaşan Osmangazi Belediyespor, rakibini 25-12, 25-11 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. İkinci maçında İnegöl Akhisar Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Osmangazi Belediyespor, bu maçı da 25-14, 25-13 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Gruptaki son maçında Ayyıldız Spor Kulübü ile karşılaşan Osmangazi Belediyespor, bu maçı da set vermeden kazandı. Rakibine 25-13, 25-16 ve 25-21'lik setlere üstünlük sağlayan Osmangazi Belediyespor, grupta 3'de 3 yaptı ve Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Erkekler Voleybol Bölgesel Lig Finalleri, Nisan ayında oynanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Bursa Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak adını Final Grubu'na yazdıran Osmangazi Belediyespor'un sevincine ortak oldu. Başkan Aydın, karşılaşma sonunda takım oyuncularını ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Aydın, Osmangazi Belediyespor'un, Erkekler Voleybol Bölgesel Lig Finalleri'nde yapacağı karşılaşmaları da kazanarak 2. Lig'e yükseleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyespor, 3'te 3 yaparak Final Grubu'na yükseldi - Son Dakika

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