Osmangazi Belediyespor ve Varna Voleybol Takımı Dostluk Maçı Yaptı

Osmangazi Belediyespor ile Bulgaristan'ın Varna kentinden gelen voleybol takımı, dostluk maçıyla sporun kardeşlik yönünü sergiledi. Osmangazi Belediyespor, Bulgaristan'ın Varna kentinden gelen Veterani Spontisti Varna Voleybol Takımı ile dostluk maçı gerçekleştirdi. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar, sporseverlere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan dostluk maçına Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, Bulgaristan'dan gelen taraftar grubu ve voleybolseverler katıldı.

Günün ilk mücadelesinde Osmangazi Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile Veterani Spontisti Varna Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Maçı misafir ekip 25-13 ve 25-12'lik setlerle 2-0 kazandı. Erkekler kategorisindeki maç ise kıran kırana geçti. Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibini 25-21, 26-24, 14-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup ederek galibiyet sevinci yaşadı.

Maçların ardından açıklama yapan Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, "Osmangazi'de çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Varnalı dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kadınlar ve erkekler kategorisinde iki dostluk maçı oynadık ve birlikte keyifli zaman geçirdik. Spor aracılığıyla Varna ve Osmangazi arasında dostluk köprüleri kuruyoruz. Önümüzdeki ay biz de Varna'ya giderek dostluk maçına çıkacağız" dedi. - BURSA