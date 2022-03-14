Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı - Son Dakika
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Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı

14.03.2022 14:56
Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenecek "Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu"nun kayıtları başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenecek "Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu"nun kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yarı maratona katılacak çok sayıda yerli ve yabancı sporcu, Tophane Saltanat Kapı'dan başlayıp Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi'nin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona erecek 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter dökecek.

Yarışta yer almak isteyen vatandaşlar, 15 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar "www.osmangazimaraton.com" adresinden başvuru yapabilecek.

Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı

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Osmangazi Belediyesi, Osman Gazi, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı - Son Dakika


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