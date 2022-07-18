Osmangazili judocu madalya ile döndü

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli 'nde düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 15 ülke ve 18 ilden toplam 1123 sporcunun tatamiye çıktığı turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocusu damga vurdu. 57 kilogramda rakipleri karşısına çıkan Kadriye Çakır, üçüncülük elde ederek Bursa 'ya bronz madalya ile döndü.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

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