Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk - Son Dakika
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Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk

02.04.2022 13:41
Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, Mudanya Belediyespor'u farklı yenerek şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, Mudanya Belediyespor'u farklı yenerek şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla önemli bir başarıya imza attı. Bursa Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonası'nda ter döken sporcular, Mudanya Belediyespor ile oynadıkları final karşılaşmasının ilk yarısında 16-04'lük skorla üstünlük sağladı. Ömer Bence ve Yıldıray Demiray ikilisinin yönettiği maçın ikinci yarısında ise tüm gücünü ortaya koyan genç yıldızlar, karşılaşmadan 27-12'lik galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada şampiyonluklarını ilan eden hentbol akademinin sultanlarını yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nisan ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek sporculara başarılarının devamını diledi. - BURSA

Osmangazili Sultanlardan şampiyonluk

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Osmangazi, Mudanya, Hentbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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