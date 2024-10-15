Osmaniye'de Başarılı Sporculara Ödül - Son Dakika
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Spor

Osmaniye'de Başarılı Sporculara Ödül

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında başarılı sporculara plaket verildi.

15.10.2024 15:48
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Osmaniye'de çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlere plaket verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen törende, kentte spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Osmaniye'nin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Ödül alan gençlerimize, kardeşlerimize başarılar diliyor, hepsini tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, antrenörler ve spora destek veren iş insanlarına plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Osmaniye'de Başarılı Sporculara Ödül - Son Dakika

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