Osmaniye 1. Amatör Ligi Adem Hurma sezonunda Toprakkalespor, play-off mücadelesinde Osmaniyegücü'nü 3-2 mağlup ederek, yarı finallere yükseldi. Mücadelenin sonunda ise yeşil sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.
Sezonu 34 golle gol kralı olarak tamamlayan maçta da beraberlik golünü atan forvet oyuncusu Ertürk Ataş, galibiyet sonrasında karşılaşmayı izleyen kız arkadaşına tribünler önünde eğilerek, evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti - Son Dakika
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