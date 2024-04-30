Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti

Geniş Video İzle

Osmaniye'de amatör lig maçı sonrası futbolcu Ertürk Ataş, kız arkadaşına yeşil sahada evlilik teklif etti.

30.04.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye 1. Amatör Ligi Adem Hurma sezonunda Toprakkalespor, play-off mücadelesinde Osmaniyegücü'nü 3-2 mağlup ederek, yarı finallere yükseldi. Mücadelenin sonunda ise yeşil sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.

DİZ ÇÖKÜP, EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Sezonu 34 golle gol kralı olarak tamamlayan maçta da beraberlik golünü atan forvet oyuncusu Ertürk Ataş, galibiyet sonrasında karşılaşmayı izleyen kız arkadaşına tribünler önünde eğilerek, evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
Kaynak: İHA

Osmaniye, Magazin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement