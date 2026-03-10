Osmaniye\'de Galatasaray\'ın galibiyeti havai fişek ve meşalelerle kutlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Osmaniye'de taraftarlar galibiyet sevincini meydanlarda kutladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen çok sayıda vatandaş, karşılaşma boyunca tezahüratlarla Galatasaray'a destek verdi. Lemina'nın attığı golle gelen galibiyetin ardından meydanda büyük coşku yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar meşaleler yakıp havai fişekler atarak galibiyeti kutladı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler geceye renk katarken, sarı-kırmızılı taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan taraftarların oluşturduğu coşkulu görüntüler gece boyunca devam etti. - OSMANİYE