Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti

19.06.2022 15:39
Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti

- Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları nefes kesen mücadeleler ile başladı.

- Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları nefes kesen mücadeleler ile başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Düziçi Rahvan Atlar Spor Kulübü tarafından düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Nefes kesen yarışlarda jokeyler bozuk almamak için atlarını son hızla sürerken art arda bozuk alan daha sonra da rahvan koşamayan atlar pist dışı bırakıldı. Yüzlerce seyircinin katılımıyla gerçekleşen yarışların sonunda birinci olanlara kupaları takdim edilecek.

Düziçi Rahvan Atlar Kulüp Başkanı Ali Çalık, "Bugün Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Yöresel olarak 36 bölgede yapılıyor. Geçen yıl katılım çok güzeldi. Rahvan at yarışlarını bir yerde yapıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti - Son Dakika

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