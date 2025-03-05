Osmaniye'de Tekvando Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Tekvando Grup Müsabakaları tamamlandı.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde 1 Mart'ta başlayan müsabakalara 17 ilden 340 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, derece elde eden sporculara madalya ve katılım belgesi verdi.