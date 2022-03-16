Osmaniye'de Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlar arası bocce turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Özden Huzurevi bocce sahasında düzenlene turnuvaya kurumlar adına 16 takım katıldı.

Turnuva öncesi konuşan Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Danış, Osmaniye'de bocce sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, her yaştan insanın oynayabileceği bu sporun, bu tür etkinliklerle daha çok insan tarafından tanınma şansı bulduğunu ifade etti.