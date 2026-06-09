Osmanlı Saati: Mexico City'nin Sembolik Anıtı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Mexico City, ülkenin tek Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor.

Kentin tarihi merkezinde yer alan Reloj Otomano (Osmanlı Saati), Meksika'nın başkentinde bir vefa nişanesi olarak duruyor.

Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Mexico City'nin tarihi merkezinde bulunan Osmanlı Saati, yalnızca mimarisiyle değil, taşıdığı tarihsel anlamla da dikkat çekiyor.

Osmanlı İmparatorluğu kökenli Türk, Suriye ve Lübnanlı göçmenler tarafından Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılı kutlamaları kapsamında 1910 yılında Meksikalılara hediye ettiği saat kulesi, şehrin dikkat çekici sembolik anıtları arasında yer alıyor.

Venustiano Carranza ve Bolivar caddelerinin kesişme noktasında yer alan anıt, halk arasında "Türk Saati" olarak da anılırken, bölge yaygın olarak Plaza del Reloj Otomano (Osmanlı Saat Meydanı) olarak isimlendiriliyor.

Mudejar tarzı kemerli görüntüsünün yanı sıra gövdesi renkli mozaiklerle süslenen Osmanlı Saati'nin tepesinde yer alan üç adet çan her 15 dakikada bir çalıyor.

Osmanlı göçmenlerinin dostluk simgesi

Osmanlı göçmenlerin Meksika halkına dostluk simgesi olarak inşa ettiği saat kulesinin dört yüzünde hem Latin hem Osmanlıca rakamlar kullanılıyor. Saat kulesinin üstünde Türkiye'yi temsilen hilal, Lübnan'ı temsilen sedir ağacı, Meksika'yı temsilen de yılan yiyen kartal yer alıyor.

Meksikalı araştırmacılar ve akademisyenler de Osmanlı Saati'ni yalnızca bir saat kulesi değil, göçmen toplulukların Meksika toplumuyla kurduğu bağın sembolü olarak değerlendiriyor.

Oldukça işlek olan meydan, özellikle tarihi merkez turlarının önemli duraklarından biri kabul ediliyor.

2010 yılında restore edildi

Osmanlı Saati'nde Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) yanı sıra Türkiye ve Lübnan büyükelçiliklerinin desteğiyle restorasyon çalışmaları yapıldı.

Osmanlı Saati'nin Meksika halkına hediye edilmesinin 100'üncün yılında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında mozaikler, çanlar ve tarihi saat mekanizması elden geçirildi.

Restorasyon çalışması sonrasında yapılan açılış törenine Meksika, Türkiye ve Lübnan'ın diplomatik temsilcilikleri de katıldı.

Saatin üzerinde yer alan kitabelerin birinde "Osmanlı Kolonisinden Meksika'ya. Eylül 1910" ifadesi bulunurken, 2010 tarihli diğer kitabede ise restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ediliyor.?????