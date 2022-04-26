Otizmli yüzücü Yunanistan'dan Türkiye'ye Ata Yahşi için kulaç atacak - Son Dakika

İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, yarın Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte kulaç atacak. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tuna Tunca ve Mert Onaran, otizmde farkındalığı arttırmak için gerçekleştirecekleri yüzüşte, geçen hafta 18 Nisan'da Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken henüz 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahşi'yi anacak. Yarın sabah saat 08.30'da Sakız Adası'nın Karfaz Koyu'ndan suya girecek ikili, Çeşme Pırlanta Koyu'na kadar yaklaşık 7.5 kilometre yüzerek, saat 10.30 gibi Türkiye'ye varacak. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı birkaç kez derecelerle geçen, birçok ulusal ve uluslararası açık su yarışında dereceleri olan Tuna'nın bu ilk açık su geçişi olacak.

TARİHE GEÇECEK

Tuna, Yunanistan ve Türkiye arasında yüzen ilk otizmli yüzücü olarak da tarihe geçecek. Özel sporcuların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Mert Onaran, "Tuna gereken eğitimi aldıktan sonra bu çocukların neler başarabileceğine çok güzel bir örnek. Onları dışarı çıkartmak, bundan utanmamak ve bu şekilde iyi eğitimle neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Çok erken yaşta kaybettiğimiz Ata Yahşi ve ailesi çok sevdiğim kişiler. Ata çok değerli bir bireydi. Ata'yı etkinliklerde anarak ailesini onure etmek acılarını biraz olsun hafifletir diye düşündük" dedi.İlkay Tunca (53) ve Gülnur Tunca (51) çiftinin tek çocuğu olan otizmli Tuna Tunca, 7 yıldır yüzme sporuyla ilgileniyor. Dünyanın en zorlu triatlon yarışlarından Ironman'de kendi yaş grubunda derece elde eden genç sporcu, İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi 'ni de yüzerek geçmeyi hedefliyor.

- İzmir