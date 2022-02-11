Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası'nın takvimini ilan etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, üç ayrı isim ve farklı kategorilerde yapılacak yarışlar 15-17 Nisan'da Bodrum Rallisi ile başlayacak.

Ardından 27-29 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi, 24-26 Haziran'da Eskişehir Rallisi, 29-31 Temmuz'da Kocaeli Rallisi, 16-18 Eylül'de İstanbul Rallisi ve 14-16 Ekim'de Ege Rallisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 11-13 Kasım'da yeri daha sonra açıklanacak olan ralliyle sezonun tamamlanması planlanıyor.