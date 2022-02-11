Üye Girişi
Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı - Son Dakika

Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı

11.02.2022 20:22
Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası'nın takvimini ilan etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası'nın takvimini ilan etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, üç ayrı isim ve farklı kategorilerde yapılacak yarışlar 15-17 Nisan'da Bodrum Rallisi ile başlayacak.

Ardından 27-29 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi, 24-26 Haziran'da Eskişehir Rallisi, 29-31 Temmuz'da Kocaeli Rallisi, 16-18 Eylül'de İstanbul Rallisi ve 14-16 Ekim'de Ege Rallisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 11-13 Kasım'da yeri daha sonra açıklanacak olan ralliyle sezonun tamamlanması planlanıyor.

YORUMLAR
500

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Shell, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil sporlarında düzenlenecek ralli yarışlarının takvimi açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement