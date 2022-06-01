Otomobil yarışçıları Kartepe'ye tırmanacak

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 5 Haziran'da koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen yarışmada, 4 kategoride 25 sporcu mücadele edecek.

ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteklediği organizasyon, Derbent Beldesi ve Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak. 4 Haziran Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman gerçekleştirilecek.

Koşu, 5 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak yarış, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Sezonun ikinci tırmanma yarışı öncesinde Kategori 1'de Bahadır Sevinç, Kategori 2'de Kaan Kara, Kategori 3'te Ahmet Keskin ve Kategori 4'te Selim Bacıoğlu lider durumda yer alıyor.