Ott Tanak, İtalya Rallisi'ni kazandı - Son Dakika
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Ott Tanak, İtalya Rallisi'ni kazandı

Ott Tanak, İtalya Rallisi\'ni kazandı

Hyundai Shell Mobis takımından Estonyalı pilot Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 6. ayağı olan İtalya Rallisi'ni kazandı. Tanak, 16 etaplık mücadeleyi 3 saat 6 dakika 05.6 saniyede tamamlayarak sezonun ilk zaferini elde etti. Fransız Sebastien Ogier ikinci olurken, İspanyol Dani Sordo üçüncü sırada yer aldı. Pilotlar klasmanında ise Thierry Neuville liderliğini sürdürdü.

02.06.2024 17:09
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 6. ayağı İtalya Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Estonyalı pilot Ott Tanak kazandı.

İtalya'da düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi 3 saat 6 dakika 05.6 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon ilk, kariyerinin 20. ralli zaferini elde etti.

Toyota Gazoo ekibinden Fransız Sebastien Ogier, liderin 0.2 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis'ten İspanyol Dani Sordo ise Tanak'ın 2 dakika 25.8 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Pilotlar klasmanında Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, 122 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 104'er puanla Tanak ve Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) izledi.

WRC'nin 7. ayağı, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ott Tanak, İtalya Rallisi'ni kazandı - Son Dakika

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