Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı - Son Dakika
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Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

06.03.2022 14:43
Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı.

Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan ve 10 ilden 10 takımın katıldığı müsabakalar sonucunda A Grubu'nda Karabük Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü 12 puanla birinci, Ankara Engelsiz Serebral Palsi Spor Kulübü 9 puanla ikinci, Mersin Beyazay Spor Kulübü ise 6 puanla üçüncü oldu.

B Grubu'nda ise Kahramanmaraş Onikişubat Necip Fazıl Spor Kulübü 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Konya Şirin Genç Spor Kulübü 8 puanla ikinci, Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü ise 7 puanla puan üçüncülüğü elde etti.

Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

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Bedensel Engelliler, Kahramanmaraş, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı - Son Dakika
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