Otyakmaz: Yerli Hakemler Derbiyi Yönetmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Otyakmaz: Yerli Hakemler Derbiyi Yönetmeli

Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yerli hakemlerin deneyim kazanmasının önemli olduğunu belirtti.

06.03.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yönetecek hakem konusuyla ilgili olarak, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor. Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir. Önümüzde güzel maçların olduğu belki de formatın o kadar da kötü olmadığı, heyecanlı karşılaşmalara fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren elemeli sistemle devam etmeyi düşündüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Her iki takımın isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre bunu değerlendireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otyakmaz: Yerli Hakemler Derbiyi Yönetmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:53:22. #7.13#
SON DAKİKA: Otyakmaz: Yerli Hakemler Derbiyi Yönetmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.