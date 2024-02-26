Doğum gününde oyuna girmeye hazırlanan Arda\'ya soğuk duş! Ancelotti\'nin sözleri de skandal

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İspanya La Liga lideri Real Madrid, 26. hafta maçında Sevilla'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 81'de Luka Modric kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda ise oyuna girmeye hazırlanırken son anda kulübeye geri döndü.

TALİHSİZ BİR AN YAŞADI

Karşılaşma 0-0 devam ettiği sırada Türk yıldızı oyuna almaya hazırlanan Carlo Ancelotti, Modric'in golü sonrası kararından vazgeçti. Doğum gününde talihsiz bir an yaşayan Arda Güler'e sosyal medyadan yoğun destek geldi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK" DEDİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

MAÇTA HAKEM SAKATLANDI

Öte yandan maçta orta hakem Diaz de Mera sakatlandı ve devam edemedi. Onun yerine mücadelenin 5. hakemi düdüğü devraldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sevilla ise Valencia beraberliğinden sonra bir maçı daha kazanamadı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 65'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 24 puanda kaldı. Real Ligin bir sonraki haftasında Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.