Milli maçta oyundan çıkardığı futbolcusu yüzüne bakmayınca yakasına yapıştı

Mısır ile Cezayir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren maçın 63. dakikasında ilginç anlar yaşandı.
Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, 63. dakikada deneyimli futbolcu Said Benrahma'yı oyundan aldı. Benrahma kenara gelirken Belmadi'yi görmezden gelince ise olanlar oldu. Oldukça sinirlenen Belmadi, futbolcusunun yakasına yapıştı.
Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Benrahma'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Video kısa süre içinde futbolseverlerden binlerce yorum aldı.
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