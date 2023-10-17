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Milli maçta oyundan çıkardığı futbolcusu yüzüne bakmayınca yakasına yapıştı - Son Dakika

Milli maçta oyundan çıkardığı futbolcusu yüzüne bakmayınca yakasına yapıştı

Son Güncelleme: 17.10.2023 09:43

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Mısır maçında oyundan çıkardığı Said Benrahma yüzüne bakmayınca oyuncusunun yakasına yapıştı.

Mısır ile Cezayir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren maçın 63. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

FUTBOLCUNUN YAKASINA YAPIŞTI

Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, 63. dakikada deneyimli futbolcu Said Benrahma'yı oyundan aldı. Benrahma kenara gelirken Belmadi'yi görmezden gelince ise olanlar oldu. Oldukça sinirlenen Belmadi, futbolcusunun yakasına yapıştı.

BENRAHMA ŞAŞTI KALDI

Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Benrahma'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Video kısa süre içinde futbolseverlerden binlerce yorum aldı.

Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı
Oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmayan milli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Cezayir, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli maçta oyundan çıkardığı futbolcusu yüzüne bakmayınca yakasına yapıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli maçta oyundan çıkardığı futbolcusu yüzüne bakmayınca yakasına yapıştı - Son Dakika
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