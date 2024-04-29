Çorum\'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

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Çorum'da aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı felç etti. Yağmur sonrası yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

VATANDAŞ DURAK VE CAMİLERE SIĞINDI

Kentte sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Oğuzlar ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Şaphane köyü çevresine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı. Dodurga'da ise şiddetli yağış nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi.

VALİLİKTEN UYARI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken, caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Sağanak nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokaklar ve caddelerden akan su, özellikle bodrum ve birinci katlardaki ev ve işyerlerine doldu. İtfaiye ekipleri su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına yetişmekte zorlanırken, ekiplere polisler de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin su basan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.