Ozan Ergün, Kayserispor - Alanyaspor Maçında

Spor

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan hakem Ozan Ergün, 4. kez Kayserispor maçı yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçına atanan hakem Ozan Ergün, hakemlik tarihinde 4. kez Kayserispor maçı yönetecek. Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Gençlerbirliği ve Iğdırspor maçlarını yöneten Ozan Ergün, bu sezon İzmir'de oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig maçını da yönetmişti. Kayserispor, bu 3 müsabakada Göztepe'ye 3-0, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken Iğdır FK maçını 4-0 kazanmıştı.

İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon oynanan ve 0-0 sona eren Alanyaspor - Hatayspor maçının da orta hakemiydi. - KAYSERİ