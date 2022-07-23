Ozan Kabak Hoffenheim'da - Son Dakika
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Ozan Kabak Hoffenheim'da

23.07.2022 12:56
Ozan Kabak Hoffenheim'da

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Almanya'da Schalke 04'te görev alan ve İngiltere takımlarından Norwich City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bundesliga takımlarından Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hoffenheim Kulübü'nden yapılan açıklamada Ozan Kabak ile 2026 yılına kadar mukavele imzalandığı aktarıldı. Genç stoper, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada "Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, daha önce İngiltere'de Liverpool, Norwich City ve Almanya'da Stuttgart ile Schalke 04 forması giymişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TSG 1899 Hoffenheim, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Kabak Hoffenheim'da - Son Dakika

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