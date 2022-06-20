Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı

20.06.2022 22:57

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atması bekleniyor.

Ozan Tufan için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

İKİ YA DA ÜÇ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZONUN YARISINI İNGİLTERE'DE GEÇİRDİ

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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