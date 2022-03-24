Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi - Son Dakika

Fenerbahçe'nin bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı.

"BEN BU TAKIMA KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Mesut Özil'in sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN, İSMAİL KARTAL'I ADALETSİZLİKLE SUÇLADI

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti. Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.