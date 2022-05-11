Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 50 bin TL şampiyonluk desteği - Son Dakika
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Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 50 bin TL şampiyonluk desteği

11.05.2022 18:56
Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 50 bin TL şampiyonluk desteği

Düzcespor'da 22 yıl sonra gelen şampiyonluk ve 2. Lige çıkması kenti sevince boğarken iş insanlarını da harekete geçirdi.

Düzcespor'da 22 yıl sonra gelen şampiyonluk ve 2. Lige çıkması kenti sevince boğarken iş insanlarını da harekete geçirdi. Düzceli iş insanı Ozan Yahşi, şampiyon olan Düzcespor'a 50 bin TL şampiyonluk desteğinde bulundu.

Düzcespor, 22 yıl sonra şampiyon olarak 2. lige yükseldi. Düzcespor'un şampiyonluğu hem şehirde, hem şehir dışında kutlanırken, Düzce'deki kişi ve kurumlar da şampiyonluk desteğine başladı.

Düzceli işadamı Ozan Yahşi, şampiyonluk desteği olarak kulübe 50 bin TL bağışta bulundu.

Ozan Yahşi daha önce de Düzcespor şampiyonluk kutlamaları içinde Düzcespor'a 40 bin TL destekte bulunmuştu. Düzcespor'a yaptığı destekle ilgili olarak konuşan işadamı Ozan Yahşi; "2. Ligde mücadele edecek olan Düzcespor'un ve Gökhan Kapoğlu ile ekibinin Süper Lig hayallerine ortak olarak yanlarında olmalıyız. Bundan sonrada desteklerimiz devam edecek. Ancak Düzcespor kentimizin takımı. Siyaset üstü bir ekip. Bu nedenle Düzce'de olan veya Düzceli olan herkesin takımına sahip çıkması lazım. Ben 50 bin TL vererek desteğe davet ediyorum, ayrıca Düzcespor'a 2. Lig'de de desteklerim devam edecek. Bu noktada herkesi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu'da işadamı Ozan Yahşi'ye yaptığı destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

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Türk Lirası, Şampiyon, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 50 bin TL şampiyonluk desteği - Son Dakika


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