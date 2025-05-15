Özbekistan'da Türk Atletlerden 4 Madalya

Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda milli atletler 2'si altın olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te düzenlenen turnuvada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya kazandı. Kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, gülle atmada ise Emel Dereli gümüş madalyanın sahibi oldu.