Özdenur Özmez, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdenur Özmez, Dünya Şampiyonu Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip, dünya şampiyonu güreşçi Özdenur Özmez'i törenle karşıladı. Hedefi olimpiyat altını.

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda altın madalya kazanan Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.

27-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olan Özmez için karşılama programı gerçekleştirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçe merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, elde ettiği başarı dolayısıyla Özmez'i tebrik etti.

Özdenur'un, bir insanın inandığında neler başarabileceğini en iyi şekilde gösterdiğini belirten Polat, "Biz Özdenur'u onore ederken onu gören küçük kardeşlerimiz onun gibi olup, onun açtığı yolda yürümek istiyorlar. Bu başarıda İskiliplinin inanmışlığı var. İnşallah, temennimiz 2028 yılında olimpiyat şampiyonu olması, Türkiye'ye bir ilki yaşatmasıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de Özdenur Özmez'in başarılarının devamını diledi.

Özmez'in antrenörü Adem Uysal ise hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Özmez ise kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "Dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmekten çok mutlu oldum. Olimpiyat şampiyonluğu için söz veriyor, dünya şampiyonluğunu İskilip'e armağan ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özdenur Özmez, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş
Özel, Yeni Parti’nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz

09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
09:06
Fenerbahçe’den Martinelli bombası Dev kulüplerle yarışacak
Fenerbahçe'den Martinelli bombası! Dev kulüplerle yarışacak
08:58
3,5 milyar liralık dev satış 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 09:49:12. #7.12#
SON DAKİKA: Özdenur Özmez, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.