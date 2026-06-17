Özel Çocuklar Basketbol Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Özel Çocuklar Basketbol Heyecanı Yaşadı

Özel Çocuklar Basketbol Heyecanı Yaşadı
17.06.2026 10:01
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Balıkesir'de özel çocuklar, basketbol antrenmanında keyifli anlar yaşadı ve spor yaptı.

Balıkesir'de özel çocuklar parkeye çıktı ve deneyimli koçlarla basketbol antrenmanı yaptı. Hem eğlenen hem de spor yapan çocuklar, basket atmanın heyecanını yaşadı.

Balıkesir'de Yaşam Duru ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencileri basketbol oynayıp doyasıya spor yaptı. Arka Basketbol Kulübü'nü salonda ziyaret eden çocuklar, keyifli anlar yaşarken; özel çocuklara henüz 14 yaşında olmasına rağmen 3 kez milli formayı giyen Beren Koç ve Ceren Koç kardeşler eşlik etti. Okul Kurucusu Argun Dalbayrak, Okul Müdürü Hatice Gürlen ve okul gönüllüsü Sibel Sarılarda'nın eşlik ettiği çocuklar basketbol koçları Erhan Uzel, Osman Şinasi Yelken, Arda Aşan ve Göktürk Efe Gürler ile antrenman yaptı. Potaya şut atma imkanı bulan, turnikeye giren çocuklar top kapma yarışması ile antrenmandan büyük keyif aldı.

En büyük yardımcıları ikiz ablaları oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun koordinatörlüğünde Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya Basketbol Federasyonlarının ortaklığında 2016 yılından bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final turnuvası Çanakkale'de gerçekleştirilecek. FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında 22 – 27 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Final Turnuvasında Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele edecek. Arka Basketbol Kulübü'nün oyuncusu olan Beren ve Ceren Koç kardeşler de henüz 14 yaşında olmalarına rağmen 3 kez milli formayı giyen ikizler 1.90'ın üzerindeki boy uzunluğu ile dikkat çekti. İkiz Koç kardeşler, ay sonunda Çanakkale'de düzenlenecek uluslararası turnuvada Türkiye forması ile sahada yerini alacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özel Çocuklar Basketbol Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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