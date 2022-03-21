Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi

21.03.2022 13:03
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi

Ordu'da down sendromu çocuklar, masa tenisi ve çeşitli sportif faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Ordu'da down sendromu çocuklar, masa tenisi ve çeşitli sportif faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 81 ilde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sportif faaliyetler düzenlendi. Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte özel çocuklar, masa tenisi başta olmak üzere halat çekme, basketbol gibi sportif oyunlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında, masa tenisi ve sportif etkinlikler ile beraber down sendromlu yavrularımızla buluştuk. Hava muhalefetinden dolayı çoğu yavrumuz gelemedi ama gelen evlatlarımıza başta masa tenisi olmak üzere çeşitli sportif etkinlikler yaptırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sadece 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde değil zaten her gün engeller kalksın diye çalışıyor. Bu kapsamda da zaten çok fazla yarışma ve etkinliklerimiz devam ediyor. Burada da çocuklarımız aileleri ile birlikte güzel vakit geçirdiler" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise memnuniyetlerini dile getirerek, güzel vakit geçirdiklerini belirttiler.

Öte yandan programa Vali Yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ile Gökhan İkitemur ve çocukların aileleri de katıldı. - ORDU

Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi

YORUMLAR
500
Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti Muş'ta down sendromlu çocuklar vatandaşlara kahve ikram etti Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

Down Sendromu, 21 Mart, gençlik, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement