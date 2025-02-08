Özel Çocuklar Yüzme ile Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Spor

Özel Çocuklar Yüzme ile Sosyalleşiyor

Özel Çocuklar Yüzme ile Sosyalleşiyor

Tekirdağ'da 40 özel çocuk yüzme kursları sayesinde öz güven kazanıp başarılar elde etti.

08.02.2025 11:46
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Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursları sayesinde son 2 yılda otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel engelli 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi.

Tekirdağ'daki kurslarda görev alan antrenörler, özel öğrencilere yüzme ve sosyal becerilerini geliştirmek için eğitimler verdi.

Eğitimin ilk zamanlarında suya girmeye çekinen özel çocuklar yüzmeyi öğrendikten sonra sosyalleşerek, öz güven kazandı.

Yüzme sayesinde "mutluluğa kulaç atma" fırsatı bulan çocuklardan bazıları zamanla kendilerini geliştirerek katıldıkları yarışmalarda başarılar kazandı.

Öz güvenleri arttı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, suyla tanışan özel çocukların öz güvenlerinin arttığını söyledi.

Bulut, kursların, özel çocukların hayata dair olumlu bakış açısı kazanmalarına ve topluma daha fazla entegre olmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Bulut, "Özel çocuğu olan ailelerin yüzme kurslarına ilgisi artıyor. Yaz, kış her zaman kurslara ilgi güzel. Yüzme özel çocuklarda güzel değişimlere vesile oluyor. İlk geldiğinde hiç konuşmayan çocuklar zamanla konuşmaya başlıyor. Çocukların sosyalliği artıyor. Velilere çocuklarını getirmeleri için ısrar ediyorum. Biz çalıştırınca yüzme öğrenmeyecek çocuk yok. Suyu istemiyor, yüzmeyi istemiyor çocuklar başta ama o süreçleri zamanla aşabiliyoruz." dedi.

Bulut, yüzmeyle çocukların potansiyellerini keşfettiğini ve mutlu bir yaşam sürme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Özel çocuklara fırsat verilince güzel başarılara imza atabildiklerini aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi. Tek başlarına yüzebilecek duruma geldi. Burada kendini çabuk geliştiren ve iyi yüzen çocukları yarışlara da hazırlıyoruz. Yarışmalara katılıp güzel derece alan çocuklarımız var. Bundan sonra da güzel derece alacak sporcular yetiştirmeyi düşünüyoruz. Diğer aileler çocukların yarışlarda başarılı olduğunu görünce daha istekli çocuklarını getirmeye başlıyor. Çocuklar yarışlarda derece almasa bile o yarış atmosferini yaşaması, o ortamı görmesi çok önemli kazanım."

Her engelli çocuğun yüzme öğrenebileceğini dile getiren Bulut, engel durumuna göre çocuklarda sadece öğrenme sürecinin uzayabildiğini aktardı.

Anne Nazmiye Tokmak da 2 yıldır otizmli oğlunu yüzmeye getirdiğini ifade etti.

Özel çocuklarda yüzmenin çok kıymetli olduğunu yaşayarak öğrendiklerini anlatan Tokmak, "Oğlum yüzmeye başladıktan sonra bir çok takıntısı, sıkıntısı geçti. Yüzme sayesinde çok güzel duruma geldi. Bence özel çocuğu olan her aile yüzmeye gelmeli. Yüzmeyle çocuklar sosyalleşiyor, yeni arkadaşlar ediniyor, yeni çevreler ediniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

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