Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı

23.05.2022 14:17
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Yozgat'ta bulunan Özel Eğitim Okullarına 616 spor malzemesi dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Yozgat'ta bulunan Özel Eğitim Okullarına 616 spor malzemesi dağıtıldı.

Spor Aşkı Engel Tanımaz projesi doğrultusunda Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen programda il ve ilçelerdeki 4 özel eğitim okuluna basketbol topu, voleybol direği, masa tenisi, bocce seti, sağlık topu, koşu bandı, yer minderi gibi 30 farklı malzemeden oluşan toplam 616 adet spor malzemesi dağıtıldı. Dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak katıldı.

Düzenlenen etkinlikte 4 özel eğitim okuluna 616 adet spor malzemesi dağıtıldığını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile spor aşkı engel tanımaz projesi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde bugün 4 okulumuzda malzeme dağıtımı yaptık. 616 spor malzemesini çocuklarımıza ulaştırdık. Bizim her çocuğumuzun bir spor branşını lisanslı yapması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Engelli kardeşlerimiz de bunlara dahil. Her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşmasını, müzik aleti çalmasını hedefliyoruz. Bu yönde çalışıyoruz" dedi.

Yaz kursları ile ilgili çalışmalara başlanılacağını da aktaran Vali Polat, "Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yaz kursları ile ilgili çalışmalara başlayacağız. Her çocuğumuzu yazın bir kursa yazdırmayı, kurslarda çocuklarımıza eğitim vermeyi hedefliyoruz. Kurslarda sosyal, kültürel, sportif ve akademik faaliyetlere de devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın evlerde ya da telefonlarda sıkışmasını istemiyoruz. Sahada, sokakta, spor salonlarında, kütüphanelerde olmasını çocuklarımızın müzikle, resimle uğraşmasını hedefliyoruz. İnşallah hep beraber yazın çocuklarımıza eğitim öğretim devam ediyormuş gibi eğlenerek spor yapmasını, müzik aleti çalmasını hedefliyoruz. Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirdiğimiz için, engelli kardeşlerimize de özel selamlarını iletmek istiyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı
Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı

YORUMLAR
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Şehir Stadyumu 29 Ekim'e yetiştirilecek Şehir Stadyumu 29 Ekim'e yetiştirilecek Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Rıza Kayaalp, gençlik, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika


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