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Laura Heyrman: "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir" - Son Dakika

Laura Heyrman: "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir"

03.10.2021 11:59

- (Özel haber) Laura Heyrman: "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir" Eczacıbaşı Dynavit'in Belçikalı oyuncusu Laura Heyrman, turuncu-beyazlılarda evinde gibi hissettiğini belirterek, "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir ve şu anda bunu yaşadığım için kendime ayrıcalıklı...

- (Özel haber) Laura Heyrman: "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir"

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit'in Belçikalı oyuncusu Laura Heyrman, turuncu-beyazlılarda evinde gibi hissettiğini belirterek, "Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir ve şu anda bunu yaşadığım için kendime ayrıcalıklı tabii ki de çok şanslı ve mutlu hissediyorum" dedi.

Eczacıbaşı'nın bu sezonki yeni transferlerinden Belçikalı oyuncusu Laura Heyrman, İhlas Haber Ajansı muhabirine yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar her şeyin harika gittiğini belirten Heyrman, "Kulüpte mükemmel bir karşılama oldu. Kendimi çok evimde gibi hissediyorum ve burada herkes hem çok kibar hem de çok iyi bir organizasyon ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Şu ana kadar çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir ve şu anda bunu yaşadığım için kendime ayrıcalıklı tabii ki de çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Umarım kendi kapasitemin ve kişiliğimin de olabildiğince maksimumunu bu güzel gruba yansıtabilirim" diye konuştu.

Bu sezonki hedeflerle ilgili konuşan 28 yaşındaki voleybolcu, "Bu takım büyük işler başarmak için yapılmış bir takım. Kulüp kültüründe olan şey de bu. O yüzden çok çalışıyoruz ve bunun karşılığını alabilmek için, bunu da kulübümüze aynı şekilde karşılığını verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Umarım birlikte büyük işler başaracağız. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

CEV Kupası ile ilgili ise Belçikalı oyuncu, "Amacımız adım adım kupaya ulaşmak ama bunu şu an için söyleyebileceğim tek şey adım adım ilerlemek. Bizim için önemli bir kupa olacak. Tabii ki de önemli bir süreç olacak CEV Kupası. Bence güzel işler çıkaracağız orada ortaya" dedi.

Türkiye ve İstanbul'u nasıl bulduğunun sorulması üzerine Laura Heyrman, "Türkiye'de bulunmak çok güzel, gerçekten güzel bir tecrübe. İstanbul çok güzel bir şehir. Hatta trafiğine bile alıştığımı söyleyebilirim. Kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Burada çok mutluyum" diye cevap verdi.

Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir
Laura Heyrman: Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir

İhlas Haber Ajansı, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Laura Heyrman: 'Böyle bir kulüpte oynamak her çocuğun hayalidir' - Son Dakika Spor


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