Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet - Son Dakika
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Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

30.04.2022 12:54
Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

İmperial Hastanesi çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaptı.

İmperial Hastanesi çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaptı. Resmi kıyafet yerine Trabzonspor forması giyerek mesaiye başlayan hastane çalışanlarının mutluluklarının gözlerinden okunduğu gözlendi.

Süper Ligde bu akşam Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor'a, şehirde özel ve kamu kurumları destek vermeyi sürdürüyor.

Antalyaspor maçında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'a, Özel İmperial Hastanesi formalı destek verdi. Hastane çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaparken Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Mehmet Çelebi, iki bayramı bir arada yaşamak istediklerini belirterek "Özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece 1 puan kaldı. İki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Trabzonsporumuza bu akşam oynayacağı müsabakada başarılar diliyorum" dedi. - TRABZON

Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet
Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet
Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet
Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet
Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

YORUMLAR
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Trabzonspor, Antalyaspor, Hastane, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet - Son Dakika
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