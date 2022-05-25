Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna inanıyor - Son Dakika
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Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna inanıyor

25.05.2022 11:04
Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna inanıyor

Portekiz'in Madeira kentinde 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Down Basketbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını Eskişehir'de sürdürüyor.

Portekiz'in Madeira kentinde 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Down Basketbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını Eskişehir'de sürdürüyor.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Özel Sporcular Federasyonu Down Basketbol Milli Takımı'nın Başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine, 2019'da kurulan yeni bir takım olduklarını söyledi.

Katıldıkların ilk uluslararası şampiyonada derece elde ettiklerini anımsatan Bulut, şöyle devam etti:

"İlk turnuvamız bir dünya şampiyonasıydı. Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduk. 2021'de de İtalya'da gerçekleştirilen Down Avrupa Oyunları'nda ev sahibine şanssız şekilde kaybedip ikinci olduk. Normalde takımımız 8 kişiden oluşuyor. Ancak iki sporcumuz kampa katılamadı. 3 antrenör ve kondisyonerden oluşan teknik ekibimiz var. Eskişehir'de 8 günlük kamp yapacağız. Daha sonra yeni kamp için kolları sıvayacağız. 29 Eylül-4 Ekim arasında Portekiz Madeira'da Dünya Şampiyonası olacak. Portekiz'e favori takım olarak gideceğiz. Hakkını verip, şampiyon olarak döneceğiz."

Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı'na 13 yaş ve üzeri sporcuların katabildiğini anlatan Bulut, "Basketbol Milli Takımı'mızda en yaşlı sporcumuz 32, en gencimiz de 18 yaşında. 8 sporcumuzun 7'si çok küçük yaşlardan beri çeşitli sporlarla ilgileniyor. Her şey yolunda giderse çocuklarımız 5 sene daha milli takımda yola devam edecektir. " diye konuştu.

"İnşallah Portekiz'den kupayı alıp geleceğiz"

Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Basketbol Milli Takım Teknik Kurulu Üyesi ve antrenör Ali İhsan Küçük de takım Eskişehir'de ilk kez kamp yaptığını anlattı.

Eskişehir'de beden eğitim öğretmeni ve antrenör olarak görev yaptığını anlatan Küçük, "Eskişehir Gelişim Vakfı ve ESKA Spor Kulübü'nde de görev alıyorum. Amacımız Eskişehir'den de milli takıma sporcu yetiştirmek. Altyapıdan başlayacağız. 6 yaşından başlayıp, yaş sınırı olmadan sporcuları milli takıma yetiştireceğiz." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde öğrenim gören sporculardan Eren Yılmaz ise ailesinin spor yapması konusunda kendisine destek verdiğinin altını çizerek, "İnşallah Portekiz'den kupayı alıp geleceğiz. Çok hırslıyım ve disiplinliyim. Antrenörümle çalışıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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