Özel Sporcular Judo Takımı, Kamp İçin İstanbul'da
Milli takım, SU-DS Dünya Judo Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampta antrenman yapıyor.
Özel Sporcular Judo Milli Takımı, 5-9 Ağustos tarihlerinde İsveç'in Lindesberg kentinde düzenlenecek SU-DS Dünya Judo Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampına İstanbul'da başladı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre kampta çalışmalarını sürdüren milli takımda Şevval Devrim, Zeynep Sude Bilginer, Ahmet Eymen Danacı, Musa Alan, Ahmet Ünal, Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar yer alıyor.
Teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanIarı yapacak ay-yıldızlı ekip, kampın tamamlanmasının ardından 5 Ağustos'ta İsveç'e gidecek.
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