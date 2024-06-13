Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası Başlıyor

Spor

Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün İsveç'te başlıyor.

Türkiye'yi Avrupa Atletizm Şampiyonasında Federasyon Başkanı Birol Aydın, İdareci Erhan Karakuş, Milli Takım Antrenörleri Aytunç Göz, Damla Tan, Sevda Kalkan, Sinem Yıldırım, Muzaffer Tolun; sporcular Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen, Aysel Önder, Ebrar Keskin, Edanur Akın, Eda Yıldırım, Muhammed Atıcı, Doğukan Bostancı, Mustafa Yıldırım temsil edecek.

Organizasyon 15 Haziran Cumartesi sona erecek. 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi son yüksek performans yarışı olan şampiyonaya 16 ülkeden yaklaşık 250 kişi katılıyor.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Hedefimiz Avrupa şampiyonlukları kazanmak. Ay-yıldızlı Al Bayrağımızı en üstte göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı İsveç'te okutmak. Hedef ayrıca yüksek performanstan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha çok özel sporcu ile katılmak ve Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak" dedi.

Şampiyonada günün programı şöyle:

17.35 100 metre eleme: Esra Bayrak

17.45 100 metre eleme: Doğukan Bostancı

18.30 100 metre final: Esra bayrak

18.35 100 metre final: Doğukan Bostancı

18.40 açılış seremonisi

20.10 400 metre: Doğukan Bostancı

20.25 400 metre eleme: Aysel Önder, Reyhan Taşdelen

20.55 4x100 bayrak koşusu final