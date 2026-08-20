Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor

Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da özel sporcular, yüzme eğitimi ile fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Aydın'da özel sporcular, Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen çalışmalarla yüzme sporuyla buluşturuluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özel sporcular, alanında uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Sporcularla birebir ilgilenilen çalışmalarda, onların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmaları ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları hedefleniyor. Çalışmalarda her sporcunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel programlar uygulanırken, yüzme eğitiminin sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra keyifli vakit geçirmelerine ve sosyalleşmelerine de imkan sağladığı belirtildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe özel sporcuların sporla buluşmasını önemsediklerini belirterek, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:05:16. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.