Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.
Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona 81 ilden 93 down, otizm ve mental kategorilerinde özel sporcu katıldı.
Final müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada yarışan ve dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.
Son Dakika › Spor › Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Antalya'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?