Spor

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona 81 ilden 93 down, otizm ve mental kategorilerinde özel sporcu katıldı.

Final müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada yarışan ve dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.