Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı - Son Dakika
Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı

Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı
16.04.2026 18:07  Güncelleme: 18:09
Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün kortej yürüyüşü ile başlayan "Özel Olimpiyatlar Ege Bölge Oyunları" bugün yapılan yarışmaların ve düzenlenen ödül töreninin ardından son buldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün kortej yürüyüşü ile başlayan "Özel Olimpiyatlar Ege Bölge Oyunları" bugün yapılan yarışmaların ve düzenlenen ödül töreninin ardından son buldu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye koordinasyonunda Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen organizasyon, farklı illerden gelen özel sporcuları bir araya getirdi. İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya, Isparta ve Manisa'dan gelen 120'yi aşkın özel sporcu; 30'dan fazla antrenör ve yaklaşık 100 gönüllü eşliğinde atletizm, bocce, masa tenisi, yüzme ve 3x3 basketbol branşlarında kıyasıya mücadele etti. Kula Spor Kompleksi'nde gün boyu devam eden yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Organizasyon boyunca sporcuların sergilediği azim ve performans, izleyenlerden büyük alkış aldı. Öte yandan etkinlikleri yerinde takip etmek üzere Kula'ya gelen Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı, eski milli basketbolcu Tamer Oyguç, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Mazhar Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal da müsabakaları protokol üyeleriyle birlikte izledi.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ile çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca 66. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da programa telekonferans yöntemiyle katılarak sporculara başarılar dileyip Kula'nın ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan Kula 80. Yıl Spor Kulübü adına yarışmalara katılan 80. Yıl Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sporcularının, her branşta ikişer takımla mücadele ettiği ve çeşitli dereceler elde ederek önemli başarılar kazandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı - Son Dakika
