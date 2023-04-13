Özer Hurmacı'yla şahlandılar! Futbolcuyken teknik direktörü olduğu Bursaspor'u küme hattından çıkardı - Son Dakika
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Özer Hurmacı'yla şahlandılar! Futbolcuyken teknik direktörü olduğu Bursaspor'u küme hattından çıkardı

13.04.2023 18:39

2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'un başına futbolcu Özer Hurmacı geçti. Yeşil-beyazlı ekip, Hurmacı yönetiminde 3 maçını da kazanarak tehlikeli bölgeden iyiden iyiye uzaklaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, 39 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Ligde Bayburt Özel İdare Spor, İnegölspor ve Anagold 24Erzincanspor karşısında galibiyet alarak çıkışa geçen yeşil-beyazlı ekip, küme düşme tehlikesinden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Futbolculuğunun yanı sıra teknik sorumlu olarak da görev alan Özer Hurmacı, Bursaspor'un atağa geçmesinde ve taraftarların umutlanmasında önemli rol oynadı.

"İYİ GİDEN BİR EKİBİ BANA TESLİM ETTİLER"

Bursaspor'un hedefinin önlerindeki tüm maçları kazanmak olduğunu belirten Özer Hurmacı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Futbola dönme kararının ardından Bursaspor'a geliş sürecini anlatan Hurmacı, "Takıma devre arası katıldım. Katıldığımda buradaki bir çok genç futbolcuyu daha önceden de tanıyordum. Durum çok da kötü değildi. Arkadaşlarla kısa sohbet ettiğimde onların biraz daha kendilerine güvenmesi gerekiyordu. Birbirlerine güvenmeleri gerekiyordu. İkinci yarıya iyi başladık. İyi giden bir ekibi bana teslim ettiler.

"BU SORUMLULUĞU ALMAK İSTEDİM"

Tekrar başkanıma ve yönetime teşekkür ediyorum. Büyük bir sorumluluk alıp, daha önce teknik direktörlük deneyimi yaşamamış, ilk defa bunu yaşayacak ama hayatı futbol olan, ekranı yeşil olan bir insana kulübü teslim ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bende bu sorumluluğu almak istedim. Nasıl daha iyi olabileceğimizi çalışmaya başladık.

"İNŞALLAH 4'TE 4 YAPACAĞIZ"

Bir çok şeyi düşünüp tasarlamıştım. Bu yetki gelince, bunu sahaya yansıtmaya çalıştım. Şimdi daha takım halinde savunma yapan, takım halinde hücuma çıkan, bunu iki geçiş oyununda reaksiyon veren, oyunun her anlamını oynamaya çalışan, total futbol oynamaya çalışan, bu şekilde kurguladığım bir yapı var. Çocuklara bunu yavaş yavaş işlemeye çalışacağım. Oyuncular buna çok icap veriyorlar. Henüz çok erken. Bu saydıklarımı oturttuğum zaman çok daha iyi bir Bursaspor izleyeceğiz. Şuan galibiyetin hazzını yaşıyoruz. 3 maçtır kazanıyoruz. İnşallah 4'te 4 yapacağız." ifadelerini kullandı.

"OYUNA GİRECEKTİM"

Erzincanspor maçının son dakikalarında kendisini oyuna dahil etmesinin sosyal medyada çok konuşulduğunu dile getiren Özer Hurmacı, "Son maç sosyal medyada olay oldu. Durum 1-1 iken oyuna girme niyetindeydim. Çünkü Erzincanspor üzerimize baskı kurmaya başladı. Daha önceden maçı koparabilirdik. 2-3 tane organize, geriden oyun kurarak pozisyon bulduk. 3-0 olup maçı koparabilirdik ama olmadı. Sonrasında 1-1'lik beraberlik geldi. Saha içerisinde takımın modunun düştüğünü hissettim. Onun üzerine böyle bir karar aldım. Tam oyuna girmek üzereyken Kubilay'ın müthiş pası, Berat'ın bitirişiyle 2-1 öne geçtik. Kendimi zoraki bir durum olmadığı sürece, kazanmak için bir hamle gerekmediği sürece, eksiklerimiz olduğu için ve hamle şansımız kalmadığı için böyle bir şeye başvurdum. Sonrasında bu kararımdan vazgeçtim. Öndeyken böyle bir şeyi beklettim ama sonrasında takım savunmasında yardım etmem gerektiğini düşündüm ve bir arkadaşımızla beraber girip, takım savunmasına yardım edip 2-1'lik skoru koruyarak 3 puanı hanemize yazdırdık" ifadelerini kullandı.

"BUNUN SONUCUNDA NEREYE GİDECEĞİZ ZAMAN GÖSTERECEK"

Hedeflerinin ilerideki tüm maçları kazanmak olduğunu belirten Hurmacı, "Coşkulu, iştahlı, ne yaptığını bilen, sahaya çıkan oyuncuların özgüveni yüksek olan Bursaspor'un amacı her maçı kazanmaktır. Bunun sonucunda nereye gideceğiz zaman gösterecek. Taraftarımız, bu şehir, büyük bir camia var. 2019'da buraya ayak bastım. İyi günler geçirdim ama sahaya her çıktığımda her zaman formanın hakkını vermeye çalıştım. Bir çoğunda da başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Özer Hurmacı'yla şahlandılar! Futbolcuyken teknik direktörü olduğu Bursaspor'u küme hattından çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özer Hurmacı'yla şahlandılar! Futbolcuyken teknik direktörü olduğu Bursaspor'u küme hattından çıkardı - Son Dakika
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