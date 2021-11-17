Özgür Aksoy, futbol turnuvası ile anılıyor

Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği'nin, Gemlik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 1. Özgür Aksoy Futbol Turnuvası başladı.

Gemlik'in sevilen simalarından, 2017 yılında hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi ve avukat Özgür Aksoy adına futbol turnuvası düzenleniyor. Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği'nin organize ettiği ve Gemlik Belediyesi'nin de katkı sunduğu turnuvaya Gemlik Belediye spor Kulübü, Altınayak Spor Kulübü, Körfezspor, Gemlikspor ve Umurspor katılıyor. Takımlarda 11 - 14 yaş arası genç futbolcular mücadele edecek. Gemlik Atatürk Stadı'nda gerçekleşen 1. Özgür Aksoy Futbol Turnuvası'nın başlangıç törenine Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Berkant Atasoy, Gemlik Belediye Meclis Üyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Kazım Bulut, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile Özgür Aksoy'un ailesi katıldı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu ise Özgür Aksoy'un annesi Gülay Aksoy yaptı.

Genç futbolculara seslenen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "Sağlam karakterli Türk gençleri olmanız için sanat ve sporla ilgilenmenizi istiyoruz. Her birinize başarılar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin, sakatlık olmasın" diyerek "Birbirinizi kırmayın, yaralamayın. Barış içinde yarışın. Spor kulüplerimizin başkanları ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Formalarınızı Gemlik Belediyesi olarak biz temin edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA