Özhan Çıvgın, Petkimspor\'da heyecanla göreve başladı

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Aliağa Petkimspor'la sözleşme imzalayan Antrenör Özhan Çıvgın, büyük heyecan yaşadığını söyledi. Son 12 yılın 10'unu Büyükçekmece'de geçirip takımı dev bütçeli rakiplerinin arasında her sezon Süper Lig'de tutmayı başararak Play-Off yarışına ortak eden Çıvgın, sosyal medyada bir basketbol sitesine açıklamalar yaptı. Geçen sezon Büyükçekmece'de mali sıkıntılara rağmen takımı ligde 8'inci yapan 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Petkimspor beni çok heyecanlandırıyor, basketbola daha çok odaklanacağım bir ortam olacağını düşünüyorum. Yeni bir oyuncu grubu kuracağız, teknik ekipte de değişiklikler olacak. Aynı havayı yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Genel Menajer Levent Türknas çok deneyimli, onunla beraber iyi ekip kurup iyi işler başarmaya çalışacağız" diyen Çıvgın, "Petkim'le bayram döneminde konuşmaya başladık, daha önce temasımız olmamıştı. İki taraf da istekli olduğu için kısa sürede anlaştık. Çok iyi bir organizasyonu olan bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Petkim'de 2-3 senedir altyapıya çok ciddi yatırım var. A takımın yanı sıra altyapı ile de ilgilenecek ve A takıma entegrasyonu sağlamaya çalışacağım. Aliağa altyapısıyla birlikte bir basketbol beldesi. Burak Gören bayrağı bir noktadan bir noktaya getirdi, umarım üzerine ekleriz. Kadromuzda daha önceki yıllarda çalıştığım oyunculardan da bazıları olabilir" dedi.