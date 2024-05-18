Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Oyuncularıma güveniyorum ve kümede kalacağımıza inanıyorum - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Oyuncularıma güveniyorum ve kümede kalacağımıza inanıyorum

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Oyuncularıma güveniyorum ve kümede kalacağımıza inanıyorum

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularına güvendiğini ve kümede kalacaklarına inandığını söyledi. Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, son dakikada verilen penaltı kararını eleştirdi ve Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

18.05.2024 21:51
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat, oyuncularına güvendiğini ve kümede kalacaklarına inandığını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buraya 3 puan için geldik. Herkes, ön alanda basan bir oyunla 3 puan bekleyebilir. Haddimizi bilerek ve 6 eksikle geldik. Planladığımız şekilde golleri bulduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik." ifadelerini kullandı.

Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Oyuncularıma güveniyorum ve kümede kalacağımıza inanıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Oyuncularıma güveniyorum ve kümede kalacağımıza inanıyorum - Son Dakika
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