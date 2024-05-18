Özlem Becerek ve Alperen Acet İspanya'da birincilik elde etti - Son Dakika
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Özlem Becerek ve Alperen Acet İspanya'da birincilik elde etti

Özlem Becerek ve Alperen Acet İspanya\'da birincilik elde etti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atletler Özlem Becerek kadınlar disk atma ve Alperen Acet erkekler yüksek atlamada İspanya'daki Jaen Paraiso yarışmasında birinci oldu. Özlem 59,25 metrelik derecesiyle disk atma kategorisinde zirveye çıkarken, Alperen 2,24 metrelik derecesiyle yüksek atlama kategorisinde birinci oldu. Aynı etkinlikte Turgay Bayram ise erkekler 3000 metre engelli yarışında 3. sırada yer aldı.

18.05.2024 11:49
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İspanya'daki Jaen Paraiso yarışmasında mücadele eden milli atletlerden Özlem Becerek kadınlar disk atma, Alperen Acet de erkekler yüksek atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Özlem ve Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Özlem, Andujar kasabasında düzenlenen organizasyondaki 59,25 metrelik derecesiyle kadınlar disk atma, Alperen de 2,24 metrelik derecesiyle erkekler yüksek atlamada zirvede yer aldı.

Fransa'nın Carquefou kasabasında gerçekleştirilen etkinlikte piste çıkan Turgay Bayram ise 8 dakika 42.72 saniyelik süresiyle erkekler 3000 metre engelli yarışını 3. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özlem Becerek ve Alperen Acet İspanya'da birincilik elde etti - Son Dakika

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