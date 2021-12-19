Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Holmen, Dokovic, Boyd (Dk. 74 Alper), Boldrin (Dk. 65 Remy), Pohjanpalo (Dk. 65 Deniz), Emirhan, Fabricio, Umar (Dk. 88 Yasin), Gökhan (Dk. 46 Sabo), CemaliÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Rayane (Dk. 85 Kubilay), Adem, Ndong, Santos, Mallan, Sadık, Semih, Tetteh, Chouıar, HafesGOL: Dk.80 (Çaykur Rizespor )SARI KARTLAR: Ndong, Hafes, ( Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ) - Cemali Sertel, Umar (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.7'nci dakikada Pohjanpalo'nun sol çaprazdan gönderdiği top, Yeni Malatyaspor savunmasına çarptı. Seken topa Umar, ceza sahası dışından vurdu. Köşeye giden topu Ertaç kurtardı.10'uncu dakikada Hafes'in kullandığı serbest vuruşta Sadık, penaltı noktasının gerisinden topu kafayla kaleye gönderdi. Top auta çıktı.11'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan Umar'la gelişen atağında top Sadık'a çarparak kornere çıktı. Hakem kale vuruşunu gösterdi ancak Sadık hakemi uyarıp topun kendisinden çıktığını söyleyince hakem Halil Umut Meler, Sadık'a teşekkür ederek kararını değiştirdi.20'nci dakikada Rizespor sağdan Fabricio ile geldi, ceza alanına kadar sürüklediği topu sağ taraftan Boldrin'e verdi. Boldrin'in vuruşunda kaleciden dönen top, Umar'ın önüne düştü. Umar'ın kaleye göndermek istediği top, direkten dışarıya çıktı.43'üncü dakikada savunma arkasından gelen topa hareketlenen Tetteh, ceza sahasına girerken köşeye doğru atışını kullandı. Kaleci Tarık'ın dokunduğu top üst direğe çarpıp çizginin önüne düştü. Kaleci Tarık topa sahip çıktı.45+2'nci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanatta gelişen atağında Boyd taç çizgisinden ortaladı, kale alanı ön çizgisindeki Umar'ın kafayla vurduğu top direğin yanında auta çıktı.49'uncu dakikada rakip ceza alanının önünden Sabo'nun geriye çıkardığı topa, Dokovic sert vurdu. Kaleci Ertaç topu kornere çeldi.80'inci dakikada Alper'in gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Cemali, topu arkadaşı Deniz'e gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in sert vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.