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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

07.01.2022 22:09
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇiçekTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 80 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 80 Berat), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇiçekTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 80 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 80 Berat), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 90 Koita)ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir - Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Mustafa Eskihellaç, Rayane AAbid, Patrick Mallan (Dk. 66 Miraç), Jospin Nshimirimana, Mounir Chouiar, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 78 Osman Haqi)GOL: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor)SARI KART: Karim Hafez, Jospin Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 23'üncü dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 mağlup etti. 23'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme kale alanına ortaladı. Cornelius'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-030'uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında Abdülkadir Ömür şutunu çekti. Top üst direkten dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.67'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girip şutunu çekti, savunmadan dönen top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın sahibi oldu.78'nci dakikada Nwkaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi. Boşta kalan topa Hamsik vurdu, Cornelius'un tamamladığı top ağlata gitti. Ancak Norveçli golcü ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.


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Yeni Malatyaspor, Abdülkadir Ömür, Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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